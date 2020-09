Lavori Acque a Peccioli, intervento rinviato

In merito ai lavori sulla rete idrica nel comune di Peccioli, previsti per mercoledì 9 settembre, Acque SpA comunica che per motivi tecnici si è reso necessario rinviare l’intervento al giorno successivo, ovvero a giovedì 10 settembre. Pertanto, in tale giornata, dalle ore 9 alle 15, verrà interrotta l’erogazione idrica nelle vie della Bianca, dei Cappuccini e Sant’Antonio, in viale Gramsci, nelle zone artigianali La Fila e Le Piscine, sulla strada provinciale della Fila (nel tratto compreso tra la strada provinciale 26 e via XXV Aprile).

Si ricorda inoltre che, verranno allestiti tre punti di rifornimento idrico sostitutivo posizionati rispettivamente nel parcheggio del Viale 1 della zona artigianale La Fila, su viale Gramsci e nel parcheggio di via dei Cappuccini.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteo avverse l’intervento verrà rimandato al giorno successivo, ovvero a venerdì 11 settembre, con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque Spa