Lega Castelfiorentino, Paolo Cambi passa al Gruppo Misto

Spaccatura 'controllata' nell'opposizione in Consiglio comunale a Castelfiorentino. Il consigliere Paolo Cambi non farà parte più del gruppo della Lega, guidato dalla capogruppo Susi Giglioli, e da oggi convergerà nel Gruppo Misto come da Regolamento Comunale. Non è stato chiarito il motivo se non per "sue motivazioni personali che da tempo mi ha fatto presente di cui mi ha parlato e che io rispetto", come spiega Giglioli.

In un post su Facebook afferma: "Ritengo la chiarezza un requisito fondamentale che va sempre rispettato e sono assolutamente certa che il nostro rimarrà, in ogni caso, un obiettivo comune di opposizione come il mandato che ci è stato assegnato. Il nostro rapporto personale rimane intatto e la collaborazione sarà da parte mia sempre garantita. Un abbraccio e un personale riconoscimento per la partecipazione che mi ha sempre dimostrato".

Il gruppo consiliare Lega passa a due membri, con Susi Giglioli e Carlotta Paolieri, quest'ultima subentrata a Stefano Paesano lo scorso giugno.