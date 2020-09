Lite tra padre e figlio, i carabinieri scoprono piante di cannabis in casa del 39enne

A seguito di un intervento dei carabinieri per una lite tra padre e figlio i militari del Norm di Montecatini hanno trovato all’interno dell’abitazione, nella disponibilità del figlio 39enne residente a Chiesina Uzzanese, 3 gr di hashish, 2 gr di marijuana, 78 gr di foglie di cannabis indica oltre a due piante di cannabis indica di circa mezzo metro all’interno del giardino, oltre a tutto il materiale necessario per il confezionamento di dosi di stupefacente. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.