Ministro Gualtieri in Toscana per tre tappe

Mercoledì 9 settembre arriva in Toscana il ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri a sostegno della campagna elettorale del Partito Democratico per le elezioni regionali e per Eugenio Giani presidente.

Alle 17.30 Gualtieri salirà con Giani sul palco dell’”Auditorium al Duomo” di Firenze (via Cerretani 54/R) per l’iniziativa del PD dal titolo “L’economia della Toscana oltre l’emergenza Covid”, a cui sono stati invitati il mondo dell’economia e i sindacati.

Alle 19, Gualtieri e la segretaria regionale PD Simona Bonafè, si sposteranno a Fiesole per un incontro con i candidati del Partito Democratico al Consiglio regionale presso la località il Girone, area verde Pollicino.

Si parlerà delle proposte post emergenza Covid anche ad Arezzo, dove Gualtieri parteciperà alle 21 alla convention provinciale del PD presso il “Point Arezzo Park Hotel”.

Fonte: Pd Toscana