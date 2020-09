Misericordia Empoli, eletto il Magistrato e i Sindaci revisori

Si sono tenute ieri, domenica 6 settembre, le elezioni per rinnovare il Magistrato e il Collegio dei Sindaci revisori della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli.

Per il Magistrato, che governerà l'Arciconfraternita nei prossimi cinque anni, sono stati eletti Francesco Pagliai, Francesco Minoli, Gionata Fatichenti, Stefano Santini, Pier Luigi Ciari, Gianpaolo Lastrucci, Giovanni Guerri. In occasione della prima riunione, il Magistrato nominerà il nuovo Governatore della Misericordia.

Per il Collegio dei Sindaci revisori sono stati eletti invece Angelo Carmignani, Silvia Gargani e Dino Montanelli.

La lista degli eletti è disponibile per la consultazione nella bacheca della sede della Misericordia di Empoli in via Cavour 32.

Fonte: Misericordia di Empoli