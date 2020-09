Nido La Coccinella riapre, ripartenza in sicurezza a Santa Maria a Monte

Da oggi, lunedì 7 settembre, riprenderanno al nido comunale La Coccinella di Santa Maria a Monte le attività educative in presenza per l’anno 2020-2021.

Dal 14 di settembre avranno inizio gli ambientamenti dei nuovi bambini iscritti.

La riapertura del nido avviene con lo stesso numero di ricettività, stesso orario di frequenza e stessa offerta educativa del precedente anno educativo.

“La ripartenza avviene senza compromettere il diritto dei bambini nella fascia di età zero-tre anni alla socialità, alle relazioni, al movimento; tutti aspetti irrinunciabili per l'esperienza di vita di un bambino di questa età. Al tempo stesso avviene in sicurezza, con l'organizzazione di bambini in gruppi stabili, con educatori di riferimento e spazi e giochi ben definiti secondo il principio della tracciabilità e con un rafforzamento delle operazioni relative alla sanificazione e pulizia, con lo scopo prioritario di attuare le misure necessarie al fine di contenere il contagio” afferma il Sindaco Ilaria Parrella.

“Al fine di garantire le condizioni di sicurezza - prosegue il Vice Sindaco e Assessore alle politiche per la scuola Manuela Del Grande - quest'anno le famiglie avranno un ruolo fondamentale e saranno chiamate a sottoscrivere un patto di corresponsabilità con i servizi educativi per il rispetto delle regole di contenimento del contagio e l'attuazione delle disposizioni presenti nei protocolli operativi. In questi giorni si sono svolte anche le riunioni in presenza con i genitori dei bambini già frequentanti e con i nuovi iscritti per dare informazioni sull'organizzazione del servizio e per condividere disposizioni e norme che, se rispettate da tutti, ci potranno consentire una ripartenza in sicurezza”.