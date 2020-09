"Nuova linea ferroviaria veloce tra Pisa e Firenze": il rilancio di Nardini (Pd)

Dopo la conferenza stampa di quest'oggi del candidato Pd Antonio Mazzeo sul collegamento ferroviario da potenziare tra Pisa e Firenze, la consigliera Regionale e capolista PD in provincia di Pisa Alessandra Nardini rilancia: "La mia proposta è quella di realizzare rapidamente uno studio di fattibilità per una linea ferroviaria aggiuntiva, così da dedicare un asse a collegamenti molto rapidi tra Pisa e Firenze, con le sole soste essenziali e frequenti corse dirette, l'altra a una sorta di metropolitana di superficie, con stazioni aggiuntive. Questo permetterebbe a Pisa di essere connessa più velocemente a Roma e Milano, con conseguenze importantissime per chi si sposta per lavoro e non solo. Tutto ciò, inoltre, alleggerirebbe il carico sui treni dei pendolari, per i quali ci sarebbe un miglioramento dei servizi, grazie anche all'accompagnamento di questa linea veloce con treni locali più frequenti tra Livorno, Pisa, Pontedera e Lucca".