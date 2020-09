Nuovo semaforo pedonale tra viale Redi e via di San Jacopino

È stato attivato oggi pomeriggio il nuovo semaforo pedonale all’intersezione tra viale Redi e via di San Jacopino. Obiettivo dell’intervento migliorare la sicurezza del collegamento tra la zona di San Jacopino e la fermata “Redi” della linea tranviaria T2. Si tratta di un impianto pedonale a chiamata, provvisto di avvisatori acustici e pulsanti per non vedenti. Per quanto riguarda la viabilità, le tempistiche del nuovo semaforo saranno coordinate con quelle dell'impianto Redi-Ponte all’Asse in modo da fluidificare al massimo la circolazione su viale Redi. Anche questo impianto sarà controllabile da remoto attraverso un apparato di telecontrollo, in modo da poter intervenire, in caso di necessità, per regolarlo direttamente dalla centrale operativa di Silfi.(mf