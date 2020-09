Ospedale, Per Volterra: "Posti terapia intensiva e valorizzazione ospedale. Chiediamo impegno candidati presidente"

Abbiamo fatto mettere all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale che si svolgerà domani, martedì 8 settembre, una mozione per approvare un documento condiviso che manifesti la volontà di istituire strutturalmente presso l’Ospedale di Volterra n.2/4 posti letto di terapia intensiva, con anestesista h.24; e di valorizzare l’Ospedale attraverso le eccellenze esistenti, creando e riconoscendo formalmente un unicum tra Ospedale, Auxilium Vitae Volterra, Rems, Inail, chiaramente non tralasciando A.S.P. Santa Chiara, sanità penitenziaria, alla quale deve aggiungersi anche la sanità territoriale, pur se non direttamente afferenti al presidio ospedaliero. La nostra volontà è che il Consiglio comunale e con esso il Sindaco e la Giunta si impegnino a sottoporre questo documento all’attenzione ai candidati alla Presidenza del Consiglio della Regione Toscana e ai candidati territoriali a consigliere regionale prima della data delle elezioni, con richiesta di sottoscrizione e accettazione, affinché le loro dichiarazioni non rimangano parole al vento ma vengano messe nero su bianco, anche a futura memoria.

Per questo invitiamo i candidati territoriali a partecipare durante il consiglio comunale che si svolgerà martedì 8 alle ore 16.30 presso la sala del consiglio del Palazzo dei Priori di Volterra.

Vogliamo vedere l'impegno di chi fino ad oggi si è speso a parole, adesso ci vogliono i fatti, soprattutto prima delle elezioni

Roberta Benini Per Volterra