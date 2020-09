Perdite per milioni di euro, Bankitalia mette Invest Banca in amministrazione straordinaria

La Banca d'Italia ha messo lo scorso 26 agosto in amministrazione straordinaria Invest Banca, con sede in via Cherubini a Empoli, sciogliendo gli organi dirigenziali e mettendo sotto controllo l'istituto specializzato nella fornitura di servizi di investimento. Nominati commissari straordinari Raffaele Lener e Angelo Pappada', mentre Adriana Petti (presidente), Barbara Tavecchio e Alberto Ciucci, sono i membri del comitato di sorveglianza.



Da quanto si appende dalla stampa di settore, la banca avrebbe accumulato perdite intorno ai 18.5 milioni da clienti nel trading online senza tutelarsi con adeguate garanzie. In una nota si legge comunque che "Invest Banca presenta un capitale superiore ai requisiti minimi regolamentari e prosegue la propria attività corrente. La clientela e i depositanti, pertanto, possono continuare ad operare presso gli sportelli con la consueta fiducia".

Invest banca è capogruppo del 'Gruppo bancario Invest Banca', possessore dell'intero capitale sociale di Millenium Sim. Tra i soci anche la empolese Cabel Holding con il 19,9% di partecipazioni e banca Cambiano 1884 con il 7,22%. Tra gli altri soci anche altri istituti toscani, come la Popolare di Lajatico, il Credito Cooperativo di Castagneto Carducci, Banca di Pisa e Fornacette e la Popolare di Cortona