Pisa-Firenze in 45 minuti in treno, conferenza con Mazzeo (Pd) e il sottosegretario Margiotta

Treni più veloci tra Pisa e Firenze a partire dal prossimo anno, il via alla progettazione del potenziamento complessivo della linea ferroviaria, la conferma del Galilei come aeroporto strategico della Toscana e degli investimenti previsti per arrivare a superare i 7 milioni di passeggeri, e una serie di interventi stradali soprattutto per migliorare i collegamenti verso le aree interne della provincia.

Sono queste le importanti novità relative alle infrastrutture in provincia di Pisa annunciate questa mattina da Antonio Mazzeo, candidato in Consiglio Regionale del Partito Democratico, insieme a Salvatore Margiotta, sottosegretario alle infrastrutture, Marco Simiani, responsabile nazionale infrastrutture del PD e Maria Antonietta Scognamilgio, anche lei candidata dem in Consiglio Regionale.

"Da tempo chiedevamo risposte concrete e tempi certi soprattutto sul tema della velocizzazione ferroviaria tra Pisa e Firenze - ha esordito Mazzeo - e sono davvero contento che finalmente iniziamo a vedere i frutti del nostro lavoro di questi anni. Ancor più importante è che la risposta sia duplice: in primo luogo l'intervento sulla infrastruttura esistente per ridurre i tempi di percorrenza a meno di 45 minuti fin dal prossimo anno, dall'altro la possibilità, più sul lungo periodo. di progettare un potenziamento complessivo della linea tale da connettere in modo sempre più rapido e più efficiente le due città".

Margiotta, che ha sostenuto con forza la candidatura di Mazzeo in vista delle Regionali ("una persona che si è spesa tanto in questi anni per il suo territorio e grazie al cui impegno e al suo costante stimolo nei confronti del Ministero oggi siamo in grado di presentare queste misure") ha spiegato, nel dettaglio, l'intervento previsto. "Il prossimo anno saranno spesi 8,9 milioni di euro per potenziare il collegamento ferroviario Pisa-Firenze permettendo di risparmiare 5 minuti sulla percorrenza attuale. Ma per lo stesso tratto, nel contratto di programma tra Rfi e Mit, abbiamo 140milioni di euro per un potenziamento più massiccio della linea medesima, 6 milioni dei quali immediatamente spendibili per la progettazione degli interventi. E dal momento che Rfi progetta solo gli interventi che poi realizza e realizza quelli per cui c'è già una progettazione, questi sei milioni per il progetto sono la garanzia che quest'opera si farà".

Sempre il sottosegretario ha poi allargato l'orizzonte a una ulteriore infrastruttura ferroviaria attesa da tempo: l'alta velocità costiera. "Nel Recovery Fund - ha spiegato - è prevista la candidatura di tre miliardi di euro per un'opera che parte da Genova e arriva a Roma attraversando la dorsale tirrenica e che avrà le caratteristiche di un'alta velocità di rete. Si tratta quindi di un upgrade tecnologico e di tracciato che consenta di arrivare in molti punti a velocità vicine a quelle dell'alta velocità permettendo di collegare la provincia di Pisa e i grandi porti del nord-ovest con quelli del centro e del sud del Paese, in un disegno di grande importanza dentro i programmi sia del Recovery Fund sia del new Green deal europeo".

Inevitabile poi un riferimento all'aeroporto Galilei. "Il Galilei è e resterà centrale e strategico nel sistema aeroportuale toscano - hanno spiegato Mazzeo e Margiotta - Abbiamo un masterplan che prevedeva un totale di 157 milioni di euro di investimenti e la società ci ha garantito anche stamani che ha intenzione di procedere in quella direzione e di arrivare all'obiettivo prefissato di far superare allo scalo pisano i 7 milioni di passeggeri con una sua sempre più forte caratterizzazione sia per i voli low cost sia per quelli internazionali e intercontinentali".

Infine le strade, con un riferimento particolare alla viabilità verso le aree interne ("ci sono 24 milioni di euro per la manutenzione delle strade Anas e 15 per quelle provinciali" ha spiegato Margiotta) e il tema delle ciclopiste. "Da un lato - ha annunciato - c'è uno stanziamento di 315mila euro per la realizzazione di una nuova pista ciclabile all'interno del Comune di Pisa, dall'altro una somma più ingente da destinare al completamento della Ciclovia Tirrenica che correrà lungo tutta la costa collegando Liguria, Toscana e Lazio fino a Roma.

La chiusura è stata affidata a Marco Simiani. "Quello che la Toscana ha fatto in questi anni e che grazie a questo governo possiamo continuare a fare - ha detto - è avere la capacità di programmare bene l'utilizzo delle risorse su un settore chiave per la ripartenza come quello delle infrastrutture. È solo così che possiamo tradurre velocemente in pratica le idee che abbiamo. È la risposta migliore che possiamo dare ai tanti slogan della destra che, a Pisa lo sappiamo bene, rimangono poi tali nel tempo e non si trasformano in realtà".