Regionali 2020, i geologi toscani incontrano i candidati alla presidenza della Toscana

L'Ordine dei Geologi della Toscana ha organizzato un ciclo di incontri su piattaforma web con i candidati alla Presidenza della Regione Toscana alle elezioni regionali 2020. Saranno incontri aperti anche alla cittadinanza nel corso dei quali il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Toscana si confronterà con i candidati alla presidenza sulle politiche che intendono portare avanti nei settori in cui i Geologi operano quotidianamente, come la difesa del suolo, la gestione del dissesto idrogeologico, la protezione civile, la risorsa acqua e la geotermia. Riccardo Martelli, Presidente Ordine dei Geologi della Toscana: “E’ l’occasione per dialogare con chi governerà la nostra Regione su aspetti che ci riguardano da vicino come cittadini e come tecnici. La sicurezza del territorio e la tutela dell’ambiente sono temi trasversali, ma c’è bisogno di cambiare passo, di adottare strategie nuove che prevedano una vera e propria ristrutturazione idrogeologica del territorio ed il presidio costante da parte di figure professionali specializzate. Ascolteremo con grande attenzione le soluzioni che i nostri amministratori intenderanno adottare.”

Di seguito il calendario degli eventi aggiornato:

EUGENIO GIANI - martedì 8 settembre ore 16.30

SALVATORE CATELLO - mercoledì 9 settembre ore 14.00

IRENE GALLETTI - lunedì 14 settembre ore 16.00

SUSANNA CECCARDI - in fase di programmazione

TOMMASO FATTORI - in fase di programmazione

ROBERTO SALVINI - in fase di programmazione

TIZIANA VIGNI - in fase di programmazione

Link per partecipare:

https://register.gotowebinar.com/register/6954111288428094478.

Al termine dell'iscrizione, si riceverà un'e-mail di conferma con informazioni su come partecipare all’evento. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente sui canali di comunicazione OGT e su https://www.geologitoscana.it/notizie-e-comunicati/i-geologi-toscani-incontrano-icandidati-alla-presidenza-della-regione-toscana-alle-elezioni-regionali-2020/

Fonte: Ordine dei geologi della Toscana