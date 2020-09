Settembre Sangiulianese, la musica di Bach nella Corte Byron alle terme

Continuano le grandi performance di musica classica in luoghi suggestivi della manifestazione "Muse contemporanee e Note d'Arte", organizzata dalle associazioni Fanny Mendelssohn e La Voce del Serchio, con il patrocinio della Regione Toscana e dei Comuni di Pisa e San Giuliano Terme, con un concerto fa anche parte del cartellone del Settembre Sangiulianese 2020.

Dopo il cortile del Museo delle Navi, Villa Alta, il giardino sotto le mura delle Officine Garibaldi, è la volta della Corte Byron, giardino interno dell'Hotel Bagni di Pisa. Appuntamento giovedì 10 settembre alle 21.15.

Con il titolo Frau Musika, si terrà il recital di violoncello di Claude Hauri, uno dei virtuosi più famosi al mondo.

Claude Hauri, diplomatosi in Svizzera al conservatorio di Lugano, svolge una intensa attività concertistica, sia da solista sia in gruppi da camera, in tutta Europa, Sud America ed Australia, esibendosi nei più importanti festival e teatri. Dedica particolare attenzione al repertorio contemporaneo e suona uno splendido violoncello di Gian Battista Zanoli, liutaio italiano del '700. Nel repertorio di giovedì si potranno ascoltare tre suites di Johann Sebastian Bach.

La manifestazione ha il supporto della Fondazione Pisa e di Unicoop Firenze.

Informazioni ai numeri 3476371189 e 3478509620. Email: associazionefanny@gmail.com.

Sul sito www.fannymendelssohn.eu si può trovare il programma completo delle "Muse Contemporanee" e la modalità per partecipare. Sulla pagina Facebook del Settembre Sangiulianese si può trovare il programma completo della manifestazione.

Fonte: Comune di San Giuliano Terme - Ufficio Stampa