Toscana a Sinistra, volantinaggio alla Zignago e alla Sammontana contro il "piano di Confindustria"

Oggi, lunedì 7 settembre, eravamo presenti di fronte alla Zignago e alla Samontana di Empoli per un volantinaggio contro il piano di Confindustria. Un'iniziativa che la lista “Toscana a Sinistra” ha organizzato congiuntamente in tutta la regione.

Le dichiarazioni dei presidenti di Confindustria Nazionale e Toscana non lasciano dubbi: libertà di licenziare, non rispettare i contratti nazionali, niente aumenti salariali e solo sotto forma di welfare aziendale. La stessa barbarie di sempre. Tali dichiarazioni sono l'espressione collettiva di un'imprenditoria degradata e arrogante insieme. Di un “capitalismo straccione”, insofferente a tutto ciò che sa di Stato e di controllo pubblico, ma dipendente dalla sua assistenza e protezione.

Abbiamo bisogno di un grande piano per il lavoro, mentre per Confindustria lo slogan pare essere “Prendi i soldi, licenzia e scappa”. In una situazione già drammatica, ciò rappresenterebbe un'ecatome sociale. Denunciamo questo attacco alla dignità del lavoro e al futuro dell'intera Toscana, mentre stiamo vivendo la più grande crisi economica e sociale della nostra storia.

Fonte: Toscana a Sinistra