Turismo a Firenze, Torselli (FdI): "Dati allarmanti"

“Sono allarmanti i dati sul turismo toscano, e in particolare fiorentino. L’assenza di turisti ha travolto tutte le attività del centro di Firenze, dove la ristorazione ha perso il 70% del fatturato rispetto all’estate 2019. E le associazioni di categoria delineano un quadro ancora più preoccupante per i mesi autunnali. Occorre un intervento urgente e mirato da parte della Regione Toscana per evitare il disastro sociale”. E' quanto affermato da Francesco Torselli, capolista di fratelli d'Italia a Firenze per il Consiglio Regionale, subito dopo aver letto i dati pubblicati dalla stampa sul turismo toscano e fiorentino.

“La Regione Toscana a fine luglio ha messo a punto un fondo per alcune categorie che operano del settore turistico. Si tratta di qualche migliaia di euro per guide e accompagnatori turistici e coloro che operano nell'ambito dei trasporti. Ebbene, si sono dimenticati delle imprese che si occupano di noleggio di bici e altri mezzi di trasporto differenti dalle auto. Il tentativo è apprezzabile ma parziale e pure pasticciato. Per ristoratori e albergatori ancora non è stato previsto alcun fondo perduto. Già che c'erano potevano pensare anche alle attività dell'indotto”.

“Noi proponiamo - conclude il capolista - di istituire urgentemente un fondo perduto anche per ristoratori e albergatori. E non solo. Serve urgentemente una moratoria sui mutui e le imposte regionali e un intervento urgente sugli affitti per evitare che i titolari di attività ricettive e di ristorazione non siano strozzati dalla morsa delle locazioni in un momento in cui non hanno entrate”.

Fonte: Ufficio Stampa