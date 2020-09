Ubriaco ruba un'ambulanza a Careggi e sfascia le auto in sosta

Era ubriaco in strada, per questo è stato soccorso e portato all'ospedale di Careggi, a Firenze. Ma l'uomo, mentre aspettava di essere visitato dai medici, è uscito dal pronto soccorso e ha rubato un'ambulanza, percorrendo alcuni chilometri e finendo la sua corsa contro alcune auto in sosta, in via Reginaldo Giuliani.

L'uomo, un 34enne, è stato ritrovato in stato di incoscienza all'interno del mezzo dalla polizia e dai soccorritori del 118. Portato nuovamente in ospedale per le cure, sarà denunciato per il danneggiamento di cinque vetture in sosta, furto aggravato e guida in stato di ubriachezza. Ingenti i danni all'ambulanza che appartiene alla Misericordia di Campi Bisenzio.