Nella mattinata di mercoledì 9 settembre 2020, dalle 8 alle 13, la viabilità veicolare in Via degli Orti, nel tratto compreso tra Via d’Azeglio e Via Antiche Mura, subirà un provvedimento temporaneo di chiusura al transito, per consentire alcuni lavori concernenti lo svuotamento di fosse biologiche. All’altezza di Via d'Azeglio sarà obbligatorio svoltare a sinistra.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa