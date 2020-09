Acqua nera nell'Egola, prelievi Arpat

Su segnalazione di colorazione anomala nerastra delle acque del torrente Egola, il personale ARPAT di Pisa è intervenuto domenica 6 settembre alle ore 16,50 circa, in servizio di pronta disponibilità, in località Ponte a Egola (San Miniato) nel tratto di Via Oberdan,

Sul posto era presente personale della polizia municipale, dei carabinieri e dell'impianto di depurazione Cuoiodepur, gestore della centralina di sollevamento acque posta nella zona.

Nel corso dell'intervento la colorazione nerastra, segnalata, nelle acque del torrente, è stata rilevata sia nella zona adiacente alla centralina di sollevamento acque, sia a valle di tale zona, mentre a monte non sono state rilevate particolari anomalie.

La centralina di sollevamento, che ha la funzione di rilanciare le acque, dalla zona industriale depressa di Pruneta, nel torrente Egola, in presenza di rischi di allagamento dovuti a particolari precipitazioni, al momento del sopralluogo, la canaletta di rilancio in cemento, che collega la centralina al torrente, risultava perfettamente asciutta senza la presenza di sversamenti recenti.

I tecnici ARPAT hanno quindi effettuato delle misure in campo, delle acque, dei parametri di: conducibilità, pH, temperatura e ossigeno disciolto, sia a monte della centralina sia in prossimità e a valle della stessa.

I dati rilevati sono riportati nella seguente tabella:

a monte della centralina adiacenze della centralina a valle della centralina pH 8,5 8,1 8,3 ossigeno disciolto mg/l 11,3 < 1 5,2 conducibilità µs/cm 876 1506 915 Temperatura °C 24,8 25,3 24,2

E' stato inoltre prelevato un campione di acqua del torrente, in prossimità della centralina, da destinare ad accertamenti analitici di laboratorio.