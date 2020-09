Aperte le iscrizioni ai corsi AFA in ripartenza in tutti i quartieri fiorentini

Sono in corso le iscrizioni di settembre per i corsi di Attività Fisica Adattata (A.F.A.) organizzati dalla Società della Salute Firenze che riprendono dopo la lunga sospensione dello scorso marzo dovuta all’emergenza sanitaria. Tante le richieste arrivate in questi mesi dai cittadini che auspicavano la ripartenza dell’attività che in collaborazione con gli enti erogatori, viene praticata in tutti i Quartieri di Firenze. Tuttavia per consentire la ripresa in totale sicurezza nel rispetto delle misure anti Covid-19, il numero dei corsi al momento risulta ridimensionato (alla data del 31 dicembre 2019 erano 253 quelli attivati) ma sarà implementato a partire dai prossimi mesi.

L’elenco dei corsi Afa con i vari soggetti erogatori, i giorni e gli orari, è periodicamente aggiornato e pubblicato sul sito della Società della Salute di Firenze (www.sds.firenze.it) dove è possibile trovare anche tutte le informazioni sull’attività.

Per l’accesso ai corsi è necessario telefonare al numero unico dell’Ausl Toscana Centro (055 545454, dal lunedì al venerdì 7.45-18.30 e il sabato e prefestivi 7.45-12.30) o rivolgersi alle farmacie aderenti con servizio di prenotazione Cup o ai presidi sanitari dove sono presenti punti Cup.

Per l’iscrizione ai corsi non è necessaria alcuna prescrizione o certificazione medica, anche se prima di accedere è importante rivolgersi al proprio medico di famiglia per avere un parere sulla partecipazione all’attività motoria.

Chi ha già frequentato i corsi Afa ha imparato ad apprezzare l’importanza di un sano movimento in sicurezza per prevenire i danni legati alla sedentarietà. L’Attività Fisica Adattata è rivolta a adulti ed anziani con problemi di artrosi, osteoporosi e altre patologie che migliorano con il movimento. Afa ha effetti positivi sulla tonificazione muscolare, sulla mobilità articolare, migliora l’equilibrio, porta benefici anche in caso di ipertensione, osteoporosi e sovrappeso e riduce gli stati ansiosi migliorando anche il tono dell'umore.

Fonte: Ausl Toscana Centro