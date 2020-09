Auto fuori strada allo svincolo A1 di Monte San Savino, donna elitrasportata a Careggi

Incidente allo svincolo di Monte San Savino in A1 in direzione Nord oggi, 8 settembre, intorno alle 15.20. Un'auto a seguito di un incidente stradale è finita fuori strada, ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Arezzo. Nell'incidente sono rimaste coinvolte tre persone, tra cui una donna, 40 anni che è stata elitrasportata da Pegaso in codice rosso all'ospedale di Careggi.

Sul posto sono intervenuti 2 automezzi e 5 unità dei vigili del fuoco.