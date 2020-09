Auto in fiamme in A1 e incidente in Fi-Pi-Li, lunghe code

Traffico in difficolta nell'area fiorentina quest'oggi. Si segnala intanto un veicolo in fiamme al km 319 dell'autostrada A1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Le code arrivano fino a 6 km. Il traffico è rimasto bloccato per svariati minuti e si segnalano anche rallentamenti per curiosi tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Bologna. Non va meglio lungo la Firenze-Pisa-Livorno. Ci sono 5 km di coda per un incidente tra Ginestra Fiorentina e l'uscita per il Viadotto all'Indiano in direzione Firenze.