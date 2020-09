Biblioteche FIV, 10mila euro assegnati dal Mibact

Sono oltre 1000 i volumi in arrivo, entro fine ottobre, nelle biblioteche comunali “Marsilio Ficino” e “Gilberto Rovai” di Figline e Incisa Valdarno, grazie a un finanziamento straordinario assegnato dal Mibact. Si tratta di poco più di 10mila euro, che il Comune di Figline e Incisa Valdarno si è aggiudicato partecipando al bando ministeriale per il sostegno all'editoria libraria, previsto dal decreto 267 del 4 giugno 2020 per finanziare le imprese e le istituzioni culturali in questo periodo di emergenza e da spendere, quindi, in acquisto di libri nelle librerie della provincia. In questi giorni il personale delle biblioteche di Figline e Incisa è al lavoro per completare l’elenco delle nuove forniture, in modo da integrare il già ricco patrimonio bibliotecario che vanta oltre 37mila volumi a Figline e oltre 20mila volumi a Incisa.

Si ricorda, inoltre, che dopo la pausa estiva, le biblioteche comunali di Figline e di Incisa hanno riaperto ad accesso libero nei seguenti orari: il lunedì pomeriggio, dalle 15 alle 19; dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19; il sabato dalle 9 alle 13. Rimane, invece, l’obbligo di prenotazione per le sale studio e per le postazioni pc, in modo da garantire il rispetto dei protocolli comunali anti Covid.

Di seguito i contatti: 0559125291 per la biblioteca “Ficino” e 0559125446 per la biblioteca “Rovai”.

Fonte: Comune Figline e Incisa Valdarno - Ufficio Stampa