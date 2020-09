Nella serata di ieri, 7 settembre, 4 uomini hanno preso di mira un ristorante di kebab a Firenze in via Domi. Erano le 22.30 circa quando, secondo i testimoni, 4 uomini probabilmente di origine sudamericana, hanno tirato contro il negozio alcune bottiglie di vetro, rompendone infine una vetrata. Si sono poi dati alla fuga a piedi. Illesi il titolare del locale e gli avventori che in quel momento erano presenti all'interno. Sull'episodio indaga la polizia.