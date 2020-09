Caccia alle origini del Genio per la Domenica Leonardiana

Indizi, enigmi, incontri impossibili e giochi di abilità: il 13 settembre alla Casa natale di Leonardo ad Anchiano si terrà la “Caccia alle origini del Genio”. L'iniziativa, rivolta ai bambini dai 7 ai 14 anni, rientra negli appuntamenti della “Domenica Leonardiana” e prevede un'avvincente caccia al tesoro, per scoprire ed esplorare il luogo dove secondo un’antica tradizione Leonardo nacque il 15 aprile del 1452.

Dopo un breve racconto sulla storia della casa e della famiglia del Genio, ogni bambino, insieme al suo accompagnatore, dovrà mettersi alla prova per superare indovinelli e prove di abilità, tutte naturalmente incentrate sulle origini di Leonardo e sulla natura, principale oggetto dei suoi studi e per lui grande fonte d'ispirazione.

Muniti di lapis e taccuino, i partecipanti partiranno alla ricerca degli indizi e incontreranno addirittura il “fantasma Leonardo”: un ologramma a grandezza naturale che narrerà loro le vicende della sua vita, i suoi affetti e in particolar modo il tempo trascorso sulle colline del Montalbano.

Le attrezzature multimediali che arricchiscono il percorso museale mostreranno la sua immensa passione per il disegno e la pittura e sveleranno le tappe del suo ultimo viaggio intrapreso per raggiungere il castello di Clos Luce in Francia al servizio del re Luigi XII. Come in ogni caccia al tesoro che si rispetti, ciascun indizio condurrà al successivo, fino ad arrivare al “domandone” finale che decreterà i vincitori.

L’intento è quello di proporre un’attività stimolante e interattiva all’aria aperta, per far conoscere ai più piccoli il suggestivo luogo dove, appunto, il Genio ha avuto origine. Un approccio divertente e al tempo stesso istruttivo, per conoscere il rapporto fra Leonardo e il territorio vinciano, testimoniato dai numerosi disegni che dimostrano la sua profonda conoscenza di questi luoghi.

Domenica 13 settembre, ore 16

Durata: 1 ora

Età: 7-14 anni

Numero partecipanti: 5 bambini + 5 adulti accompagnatori;

Dove: Casa natale di Leonardo ad Anchiano, postazione piazzetta della Meridiana

Costo: € 5.00 p.p.