Cintolese, tutto pronto per il nuovo Conad Superstore

Aprirà al pubblico giovedì 10 settembre alle ore 7,30 il nuovo Conad Superstore in Via Francesca Cintolese 50 nella nuova area commerciale adiacente allo storico negozio inaugurato nel 1985.

All’inaugurazione, che si terrà in forma privata mercoledì pomeriggio in ottemperanza delle normative anti-covid, saranno presenti la Sindaca Dott.ssa Simona De Caro, il Vescovo S.E. Rev.mo Monsignor Roberto Filippini, i parroci Don Sergio Anzuini, Don Francesco Gaddini e altre autorità.

Giovanna Pazzini, socia Conad e punto di riferimento del territorio, aveva già anticipato che il 2020 sarebbe stato un anno importante per il progetto di riqualificazione denominato “Cintolese Nova”, che vede coinvolti la chiesa, le strutture pubbliche (per la realizzazione della nuova piazza e il campo sportivo) e il supermercato Conad appunto, il cui l’obiettivo è quello di produrre benefici sull’intera economia locale.

La realizzazione del nuovo plesso commerciale voluto fortemente dall’imprenditrice e dal gruppo Conad Nord Ovest, nel quale sono stati investiti oltre 15 mln di euro, si inserisce in un grande progetto di riqualificazione ambientale, sinergico e funzionale, incrementa sensibilmente i servizi offerti al cittadino quali nuova viabilità, parcheggi privati e pubblici, aree a verde.

“Essere l’erede spirituale di Giuseppe Tofanelli non è stato semplice” - afferma Giovanna Pazzini proprietaria del nuovo Conad Superstore. “Conciliare interessi commerciali mantenendo intatto il legame con le proprie radici e con i suoi valori, non è stato facile, ma l’affetto e la fiducia che la comunità di Cintolese e dei paesi limitrofi, la dedizione e la professionalità di tutte le persone che hanno lavorato con noi, mi sono stati di grande aiuto e di stimolo. La realizzazione di un complesso commerciale dotato di un nuovo e moderno supermercato a misura di uomo, qualificato e competitivo, costruito nel rispetto dei valori di sostenibilità ambientale, avrà una ricaduta positiva, sia a livello occupazionale che di welfare, ed è il mio modo di dire Grazie”. “Grazie a tutti, grazie all’amministrazione precedente che ha approvato il progetto, grazie all’amministrazione attuale che ne ha permesso la realizzazione e proposto l’intitolazione della nuova strada di collegamento a Giuseppe Tofanelli. Grazie agli oltre 500 cittadini che hanno firmato per richiederlo. Grazie per questo riconoscimento ad un uomo leale e coraggioso che ha dedicato la sua vita al lavoro e all’amore per la sua comunità. Grazie a tutti per essermi stati vicini” prosegue e conclude Giovanna Pazzini.

Nella nuova struttura realizzata con materiali di pregio architettonico e di ultima generazione, si inserisce il supermercato che si sviluppa su circa 2.300 mq di vendite ed un elegante “Bar Bistrot Con Sapore Conad” in ingresso, perfetto per la colazione, la pausa pranzo e gli aperitivi con gli amici sulla grande terrazza.

Ascensore e tappeti mobili lo collegano al parcheggio coperto di circa 130 posti auto che, complessivamente tra privati e pubblici, ammontano a circa 500, corredati da spazi a verde con essenze arboree e alberature autoctone che si affacciano sulla nuova viabilità di collegamento tra la variante e la via Francesca.

Presenti tutti i reparti freschi e freschissimi: l’ortofrutta, il forno-panetteria con panificati e pasticceria fresca a produzione interna, i reparti salumi e latticini e la gastronomia con piatti caldi preparati direttamente dalla cucina del punto vendita, la pescheria e la macelleria con banchi assistiti e personale attento e qualificato. Fortissima la presenza di prodotti del territorio a km0 con arrivi giornalieri dai produttori della zona, garantendo freschezza e qualità. A disposizione anche un’area extra alimentare, (dall’abbigliamento alla telefonia, ai prodotti per la casa ed elettrodomestici), ricca di promozioni ed occasioni di risparmio.

Nel punto vendita, che occupa 80 persone, sono presenti 12 casse tradizionali, 5 casse self e 3 torri di pagamento Spesa al volo attraverso le quali è possibile velocizzare la spesa.

Tutti i locali sono stati realizzati con particolare attenzione all’impatto ambientale e al risparmio energetico: impianti di ultima generazione con corpi illuminanti a led, gruppi frigo ad altissima efficienza energetica ed impianto del freddo alimentare con gas Co2 e recupero di calore, a cui si aggiunge l’interramento delle linee aree elettriche di media tensione su tutta l’area con conseguente abbattimento di onde elettromagnetiche.

A rafforzare l’offerta del nuovo Conad Superstore tanti servizi tra i quali Ordina e Ritira, (il servizio di spesa on line con ritiro in negozio), vendita di libri e pagamento bollettini e ricariche telefoniche on line.

“Adesso ha inizio una nuova avventura – aggiunge Pazzini - che ci proietta con fiducia verso il futuro del nostro territorio ed è con grande piacere e commozione che vi aspettiamo tutti nel nostro nuovo supermercato e sottolineo “nostro” perché è proprio di tutti noi: un luogo dove ritrovarsi, riconoscersi e sentirsi a casa”.

Il supermercato è aperto con orario continuato, dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle 20,30 e la domenica dalle 8,30 alle ore 20,00

In questo periodo di emergenza Covid-19 sono state attivate tutte le misure di sicurezza e sanificazione previste dalla legge.

Fonte: Ufficio stampa