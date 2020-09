Comunali Cascina, Dario Rollo incontra i campioncini del canottaggio di Cascina

Dario Rollo, candidato sindaco Lista per Cascina ‘Valori e Impegno Civico Dario Rollo Sindaco’ ha incontrato i campioncini di Cascina azzurri del canottaggio all'evento ‘Giovani e Sport. Per una Cascina da medaglia d’oro’.

Con i candidati per il Consiglio Comunale Matteo Aghini Lombardi, capolista, Lorenzo Peluso e il 19enne Riccardo Sanfilippo.

C'era molta gente per l’iniziativa organizzata dalla Lista ‘Valori e Impegno Civico Dario Rollo Sindaco’ al Bar La Torre, subito prima della serata ‘Pulcini D’Argento’.

Con Giorgia Borriello, azzurra selezionata per i campionati Europei di Belgrado “un obiettivo inaspettato dopo il fermo per l’emergenza sanitaria”, Emanuele Meliani, anche lui selezionato per una maglia azzurra, e Nicola Bacci, categoria Ragazzi.

Con Roberto Luisi, delegato regionale FISO, Federazione Italiana Sport Orientamento, che ha sottolineato l’obbligatorietà dell’orienteering, con l’atletica leggera, nel Liceo Sportivo. Con il saluto di Paolo Gamba, presidente Lista per Cascina ‘Valori e Impegno Civico Dario Rollo Sindaco’.

“Le politiche giovanili e le politiche sportive sono tra i punti cardine del nostro programma per i prossimi cinque anni. Siamo fortunati, perché questo territorio offre la possibilità di praticare molti sport.

E nei prossimi cinque anni vogliamo migliorare l’impiantistica e il modo di fare sport”, ha sottolineato Dario Rollo.

Rollo ha dialogato tutto il tempo con i campioncini, anche tornando indietro nel tempo “Ho sempre amato lo sport e continuo a praticarlo. Ricordo che mio padre la sera tornava stanco dal lavoro, neanche metteva piede in casa per accompagnarmi in piscina, giocavo a pallanuoto, rimaneva ad aspettarmi e tornavamo a casa a mezzanotte, poi lui la mattina molto presto era in piedi per il lavoro. Dietro a questi ragazzi ci sono i genitori”.

Giorgia Borriello, Emanuele Meliani, Nicola Bacci hanno raccontato tra gli applausi a Dario Rollo e alle tante persone presenti i sacrifici per conciliare gli ottimi risultati di studio e di sport alzandosi alle cinque ogni mattina per il primo allenamento della giornata, rinunciando a molta vita sociale con gli amici.

Tutti e tre accomunati dallo stesso identico sogno: il sogno olimpico “E’ il nostro grande sogno, il nostro grande obiettivo. Lavoriamo per concretizzare il sogno olimpico”, non hanno avuto dubbi i tre campioncini.

“Sono ragazzi che sono un esempio per impegno, serietà, sacrificio e abnegazione. Perché i valori e le regole che trasmette lo sport sono gli stessi che ci accompagnano nella vita”, ha concluso Dario Rollo.

Fonte: Ufficio Stampa