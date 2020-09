Corso Blsd di formazione alla Misericordia di Empoli

Nuovo appuntamento con i corsi di formazione della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli.

Sabato 12 settembre, dalle ore 08.30 alle ore 13.30, presso la sede di via Cavour 32, sarà la volta del Corso BLSD per operatori non sanitari ("laici").

Una mattina formativa molto importante per imparare la sequenza di rianimazione di base nell'adulto in arresto respiratorio e/o cardiaco e apprendere le manovre da eseguire in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo.

Il corso permette inoltre di apprendere conoscenze e abilità relative all'uso del defibrillatore semiautomatico.

E' possibile ricevere informazioni e iscriversi al corso chiamando la sede centrale della Misericordia allo 0571-7255 o scrivendo un'e-mail a volontari@misericordia.empoli.fi.it.

Fonte: Misericordia di Empoli