Droga: piantagione marijuana in bosco Sorano, denunciato

I carabinieri della Compagnia di Pitigliano hanno individuato e sequestrato una piantagione di marijuana a Sorano. La piantagione è stata scoperta dai militari durante un pedinamento di un giovane da tempo sospettato di gravitare nell'ambiente della tossicodipendenza. Lo stesso è stato sorpreso in un boschetto vicino alla propria abitazione, mentre stava irrigando, mediante una grossa cisterna collegata ad un sofisticato impianto a goccia, 16 piante di marijuana nascoste tra gli arbusti. Le piante, alcune delle quali già di oltre due metri, erano pronte per la raccolta. Per il giovane incensurato è scattata la denuncia con l'accusa di coltivazione illecita di stupefacente. Le piante sono state sequestrate.