Graziella Cappelli è scomparsa a 75 anni: Empoli perde la sua poetessa

Graziella Cappelli era nata il giorno della Liberazione dell'Italia, il 25 aprile 1945, ed è scomparsa quest'oggi, 8 settembre, anniversario dell'armistizio. Una coincidenza incredibile per Graziella, empolese doc, amante della poesia e spirito libero. Nel suo sito nel corso degli anni ha riportato molte delle sue opere. Gli ultimi suoi libri sono stati Rossella tra sogno e realtà e Versi per la vita, a firma congiunta con Eugenio Borgioli e Carlo Prosperi.

"Una donna e amica meravigliosa. Dopo una malattia che non ha mai piegato il suo spirito positivo ma solo il suo corpo, ci lascia una grande anima", ha spiegato l'editrice Marzia Carocci. "Graziella Cappelli lascerà a tutti noi le sue parole eredità di grande amore verso la natura, l'uomo e gli animali. Amica sensibile donna di grande spessore umano. In me lascerà la certezza che esistono anche le brave persone incapaci di cattiveria. Ci mancherai Graziellina, mi sembra impossibile non vederti più al tuo posto dove attendi con gli occhi lucidi di declamare una poesia".

Dalle 15 di oggi la salma sarà esposta alle cappelle del commiato dell'ospedale 'San Giuseppe' di Empoli. Chi andrà per un saluto dovrà passare dall'interno dell'ospedale per la misurazione della temperatura corporea. I funerali si terranno giovedì mattina presso la Chiesa di San Martino a Pontorme.