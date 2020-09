Il piano di rientro a scuola spiegato ai genitori: incontri informativi a Castelfranco di Sotto

Perché i genitori possano essere informati delle nuove modalità di rientro a scuola dei loro figli, l’Istituto Comprensivo Statale “Leonardo Da Vinci” di Castelfranco di Sotto ha deciso di organizzare delle RIUNIONI INFORMATIVE nelle quali spiegare il PIANO DI RIENTRO A SCUOLA.

Le riunioni saranno presiedute dal dirigente scolastico, Sandro Sodini. In rappresentanza dell’Amministrazione Comunale parteciperemo io e dell’assessore alla Scuola Ilaria Duranti

Gli incontri si svolgeranno in presenza fisica, in modo da assicurare il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti, evitando ogni forma di assembramento, nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.

Per le scuole del Capoluogo le riunioni si svolgeranno presso la sede centrale di Piazza Mazzini 11 a Castelfranco di Sotto.

MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE

-dalle ore 15.00 alle ore 16.00 riunione per le scuole dell’ infanzia : genitori rappresentanti delle sezioni del secondo e terzo anno e un genitore per ogni alunno iscritto al primo anno

-dalle ore 16.15 alle ore 17.15 riunione per scuola primaria: genitori rappresentanti degli alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte e un genitore per ogni alunno iscritto alla prima primaria

-dalle ore 17.30 alle ore 18.30 riunione scuola secondaria di I grado: genitori rappresentanti degli alunni delle classi seconde, terze e un genitore per ogni alunno iscritto alla prima secondaria.

VENERDÌ 11 SETTEMBRE

Per le scuole di Orentano e Villa Campanile le riunioni si svolgeranno presso i rispettivi plessi

-dalle ore 15.00 alle ore 16.00 riunione scuola dell’ infanzia presso Via degli Ulivi a Villa Campanile: genitori rappresentanti delle sezioni del secondo e terzo anno e un genitore per ogni alunno iscritto al primo anno

-dalle ore 16.15 alle ore 17.15 riunione per scuola primaria presso la sede di Via Martiri della libertà di Orentano: genitori rappresentanti degli alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte e un genitore per ogni alunno iscritto alla prima primaria

-dalle ore 17.30 alle ore 18.30 riunione scuola secondaria di I grado presso la sede di Via Martiri della libertà di Orentano: genitori rappresentanti degli alunni delle classi seconde, terze e un genitore per ogni alunno iscritto alla prima secondaria.