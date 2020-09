Tragico incidente in Emilia-Romagna: muore 35enne residente nel Pisano

Un 35enne residente in provincia di Pisa è morto in un incidente in Emilia-Romagna. Saimir Hoxha, questo il nome della vittima, era a bordo di un'utilitaria a noleggio quando è uscito di strada ed è andato a finire in un campo. Avrebbe perso il controllo del mezzo in prossimità di una curva pericolosa.

L'incidente è avvenuto a Castel Guelfo in via Medesano, provincia di Bologna. Sono intervenuti i sanitari inviati dal 118 ma non c'è stato niente da fare, sul posto anche i carabinieri. In auto con Hoxha era presente un 37enne, portato in ospedale a Bologna ma non in pericolo.