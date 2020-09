La ripartenza passa anche da Florence Trend

“Ripartiamo insieme con FLORENCE TREND” è il motto che contraddistingue l’evento.L’evento settembrino, dopo le difficoltà degli ultimi mesi, rappresenta un momento di ripartenza, una grande occasione di rilancio e un segnale positivo per il mercato.Lo scenario economico nazionale e internazionale è profondamente mutato a causa dall’emergenza covid19. FiviT, grazie alla professionalità delle persone che ne fanno parte, e consapevole delle difficoltà del momento storico, ha accolto la richiesta di importanti aziende dedicate alla decorazione della casa, all’articolo da regalo e al garden, concretizzando in pochi mesi il nuovo appuntamento fieristico.

FLORENCE TREND, come progetto specifico di rilancio, a sostegno e per la visibilità delle realtà del comparto.“FLOREN E TREND è un sogno realizzato e un motivo di enorme soddisfazione.-spiega Fabio Balletti, amministratore unico di FiviT, organizzatore della kermesse -Nonostante questo periodo di crisi che ha visto una battuta d'arresto in molti settori economici, FLORENCE TREND crede nella ripresae si fa promotore di un approccio positivo verso il business, fondamentale per i tempi attuali. FLORENCE TREND prova a trasmettere entusiasmo con una manifestazione fieristica semplice, concreta e funzionale."A Firenze vanno in scena i nuovi trend dell'abitare, le novità della decorazione della casa,dell'articolo da regalo e del garden.

FLORENCE TREND mette in evidenza il design e la lunga tradizione artigianale italiana.Anticipatore delle nuove tendenze, il salone accoglie brand storici e consolidati, accanto a nuovi espositori, offrendo molteplici proposte che rendono FLORENCE TREND il punto di riferimento privilegiato per conoscere le tendenze della nuova stagione autunno/inverno. Un’offerta espositiva ricca, articolata e agevolmente fruibile grazie alla centralità del centro fieristico fiorentino. Fortezza Da Basso è una location unica al mondo, vicinissima alla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, centrale in una delle città d'arte più conosciute del mondo.

Al servizio delle aziende espositrici.FLORENCE TREND vuole essere al servizio delle aziende espositrici per facilitare i contatti con nuovi buyereperconsolidare il rapporto con i clientigià affiliati. Partecipare èun’ottima opportunità per farsiconoscereanche dai media, entrare in relazione con giornalisti, bloggere influencer.La missiondi FLORENCE TREND è di affiancare al momento fieristico vero e proprio, ancheuna serie di attività e di servizi digitali innovativi.

FLORENCE TREND è il momento conclusivo di un insieme di attività che danno visibilità digitale alle aziende espositrici attraverso diversi supporti: dai video di presentazione su You Tube, alla visibilità sui canali social ufficiali, Facebook, Instagram, al servizio di DEM.FLORENCE TREND un format in sicurezza.La sicurezza degli espositori e dei visitatori è assicurata dal protocollo e dalle procedure, a cui FLORENCE TREND aderisce, messe in atto da Firenze Fiera con il protocolloFirenze Fiera Sicura,che consente il riavvio, in totale tranquillità, dell’attività espositiva.Ogni aspetto della fiera si svolgerà con una particolare attenzione alla sanificazione, al distanziamento, alla creazione di percorsi e spazi che consentano lo svolgimento dell’attività “in sicurezza”

L'ingresso è gratuito e riservato esclusivamente agli operatori economici.Ingresso PORTA SANTA MARIA NOVELLA–FORTEZZA DA BASSO Orari: venerdì, sabato e domenica dalle 9:30 alle 19:00

