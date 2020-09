Le Signe Art Festival, si conclude la rassegna estiva

Appuntamenti conclusivi a Lastra a Signa per Le Signe Art Festival, prima edizione della rassegna di eventi estivi promossa congiuntamente dalle amministrazioni comunali di Lastra a Signa e Signa che spazia dal teatro, musica, danza e intrattenimento.

Le ultime due date del festival saranno giovedì 10 settembre nella zona Corea e più precisamente in via Turati con l’evento “Ritorno agli 60 e alla stagione dell’amore”. La serata partirà alle 21 con una performance a cura della compagnia Mald’estro insieme al Mita Academy: lo show sarà ispirato alle atmosfere degli anni ’60. A seguire si terrà lo spettacolo Beatles Drama a cura di Eugenio Nocciolini. Durante tutta la serata il quartiere sarà teatro di intrattenimenti, coreografie, danza, moda e musica ispirati al tema dell’evento.

Venerdì 11 settembre l’ultimo appuntamento è in piazza Garibaldi alle 21 con lo spettacolo “Edipo Re ciò che deve accadere accade” a cura di Underwear Theatre, liberamente ispirato dal testo di Sofocle per la regia di Filippo Frittelli. L’ingresso è libero e in caso di pioggia lo spettacolo si terrà al Teatro delle Arti.