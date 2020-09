Regionali 2020, Matteo Salvini presente a Fucecchio

Matteo Salvini continua il suo tour in Toscana e approda a Fucecchio. Il leader della Lega sarà al mercato di piazza XX settembre alle 9 di domani, mercoledì 9 settembre. Sarà assieme a Susanna Ceccardi, candidata leghista alla presidenza della Regione.

In vista delle votazioni del 20 e 21 settembre, Salvini torna nella città di Montanelli. Manca dal 2015, quando arrivò in piena campagna elettorale per le regionali (sfida Rossi-Borghi, vinse Rossi). Cinque anni fa fu anche protagonista di alcune contestazioni.

Domani sarà tra i banchi del mercato per cercare di dare una mano a Ceccardi in un momento in cui il testa a testa con Giani si è fatto molto serrato. Saranno vigenti le norme anti-contagio pure a Fucecchio, si raccomanda la distanza interpersonale oltre all'uso della mascherina.