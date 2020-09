Mensa Pistoia, le prescrizioni per i 5.500 iscritti

Con la ripresa dell'anno educativo, grazie all'accurato lavoro di programmazione impostato nei mesi estivi, i servizi educativi del Comune di Pistoia hanno potuto attivare immediatamente anche il servizio di refezione scolastica. Nei nidi e nelle scuole dell’infanzia comunali, il servizio mensa è dunque ripreso regolarmente ieri, lunedì 7 settembre e, con esso, anche il servizio disdetta pasto dal portale Urbi o tramite sms.

La data di inizio del servizio di refezione all’interno delle scuole statali, invece, è decisa dal singolo comprensivo in base all’organizzazione interna, nel rispetto dell’autonomia scolastica di ogni Istituto. Sarà cura dei singoli dirigenti comunicare al Comune e alle famiglie la data di attivazione del servizio mensa nel proprio comprensivo.

Per il servizio mensa, che a Pistoia conta 5558 iscritti, vengono rispettate le prescrizioni fornite dalla Asl, a cui il Comune si era rivolto per attuare correttamente le linee guida ministeriali e organizzare il servizio. Come scrive l’Azienda sanitaria nel parere richiesto dalla dirigente comunale all’Istruzione, occorre garantire la pulizia delle mani prima del pranzo (acqua e sapone o gel), la pulizia dei tavoli prima e dopo il pasto (a cura della Ristorart, che ha in appalto il servizio ristorazione), l’areazione dei locali, il distanziamento tra i commensali e l’utilizzo della mascherina (ad esclusione, chiaramente, del momento del pranzo) nei locali della refezione per insegnanti, collaboratori e allievi, fatta eccezione per i bambini sotto i 6 anni.

Tra le prescrizioni dell’Asl vi è l’obbligo di sottoporre a sanificazione tutti gli oggetti, anche se non utilizzati a tavola, che potrebbero essere entrati in contatto con le mani di alunni, operatori e insegnanti. Per garantire maggiore sicurezza, saranno distribuite delle bottiglie d’acqua da mezzo litro per ogni bambino. Queste sono le linee generali, ma occorre precisare che il Comune ha dato piena disponibilità ai dirigenti scolastici per effettuare singoli sopralluoghi valutando ogni tipo di situazione, relativamente anche agli spazi a disposizione per la consumazione dei pasti e lo sporzionamento.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa