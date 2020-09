Mercato delle Merci, Croce Rossa e Comune assieme per la sicurezza

Da domani, mercoledì 9 settembre, il Comune e la Croce Rossa garantiranno la sicurezza relativa al rispetto delle regole di contenimento del Covid-19 al mercato settimanale delle merci, che torna nella sua collocazione consueta, essendo terminato il periodo di sperimentazione relativo allo spostamento di parte del mercato stesso all'interno della Fortezza e nei Giardini della Lizza.

Il gruppo di volontari, sempre in collegamento con la Polizia Municipale, non avrà solo il compito di assicurare il distanziamento evitando così situazioni a rischio di assembramento, ma inviterà anche i cittadini a utilizzare in modo corretto i dispositivi di protezione personale.

Un lavoro di squadra per cercare di tornare alla normalità riscoprendo il piacere di fare shopping nei 270 banchi, che ogni mercoledì si danno appuntamento intorno alla storica Fortezza Medicea.

