Mezzo pesante in fiamme sull'A1, modificata la viabilità

Poco dopo le ore 13:00, sull’autostrada A1 Milano-Napoli Direttissima è stato chiuso il tratto compreso tra il bivio A1/Variante di Valico e Firenzuola in direzione Firenze a causa di un mezzo pesante andato in fiamme all’altezza del km 20, in galleria.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Firenze Ovest, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione IV Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Al momento sono in corso le operazioni di spegnimento del mezzo e si registra 1 km di coda.

Gli utenti che da Bologna sono diretti verso Firenze verranno deviati obbligatoriamente sulla A1 Panoramica.