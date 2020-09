Montemurlo festeggia il 76esimo anniversario della Liberazione con uno spettacolo di canti di protesta e di libertà

Anche quest'anno, nonostante l'emergenza sanitaria Covid-19, venerdì 11 settembre il Comune di Montemurlo festeggia il 76esimo anniversario della Liberazione di Montemurlo dall'occupazione nazi-fascista. Le celebrazioni si aprono la mattina alle ore 11 in piazza Donatori del Sangue con la deposizione di una corona d'alloro al monumento ai caduti da parte del sindaco Simone Calamai. In serata alle ore 21.15 nel parco di Villa Giamari (piazza Don MIlani, 1- Montemurlo) le celebrazioni continuano con “Lottare sperare, tornare a sognare. La guerra, la pace, la libertà nei canti del Novecento”, uno spettacolo in cui i canti di protesta e di libertà di patrioti e partigiani si intrecciano con le immagine d'epoca del territorio. Partecipa il gruppo Tuscae Gentes con Ugo Galasso (flauti, ocarine, clarinetto, piffero) Daniele Poli (chitarra, armonica a bocca, duddero, voce), Elena Scialò (voce). Nel corso della serata saranno proiettate delle foto storiche dell'archivio Cdse. L'evento è gratuito ma per partecipare è necessaria la prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0574 558567 o scrivendo a promo.cultura@comune.montemurlo.po.i