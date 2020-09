Movida si…cura arriva al Luna Park di Lucca: test sierologico e l’alcool-test

Movida si…cura al Luna Park di Lucca. L’appuntamento è per venerdì 11 e sabato 12 settembre, dalle 21 all’una di notte, in piazzale don Baroni. Qui, grazie al coordinamento logistico della Croce Rossa di Lucca, sarà presente il gazebo della Protezione Civile, con i volontari delle varie associazioni, un medico e due infermieri, e chiunque, se maggiorenne, potrà presentarsi per effettuare il test sierologico anti-Covid. Il Il risultato sarà comunicato dai sanitari presenti sul posto in pochi minuti e con la massima riservatezza. Chi dovesse risultare positivo dovrà sottoporsi al tampone molecolare contattando il numero verde regionale 800.556.060 per verificare se l’infezione è in fase attiva. Saranno inoltre messi a disposizione mascherine e gel e chi vorrà potrà sottoporsi anche all’alcool test per verificare il tasso alcolemico presente nel sangue.

Il Comune di Lucca, dopo il successo riscosso dall’iniziativa a fine agosto, ha lavorato per riportare la compagna “Movida si…cura” a Lucca, con lo scopo di sensibilizzare i giovani e giovanissimi sulle regole che è necessario tuttora seguire per contenere il diffondersi del Coronavirus e più in generale sui comportamenti sani e corretti da tenere, anche sul fronte del consumo di bevande alcoliche.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa