MTB sull'Elba, i campioni si sfidano nell'isola

Il prossimo 10 e 11 ottobre ci sarà il gotha della Mountain bike a consacrare l’Isola D’Elba come l’Olimpo delle due rote per professionisti e amatori: il campione del mondo in carica, il colombiano PAEZ Hector Leonardo, ma anche l’austriaco tre volte campione del mondo Aban LAKATA, il campione europeo Alexey MEDEVEDEV e i pluricampioni italiani Samuele PORRO e Juri RAGNOLI. Oltre ovviamente ai massimi rappresentanti di UCI e FCI.

Per tutti la sfida forse più importante sarà verificare il percorso che misurerà i migliori campioni di mountain bike ai Mondiali UCI MTB Marathon 2021: in un weekend denso di emozioni, infatti, si disputeranno il Campionato Italiano FCI Marathon, la Capoliveri Legend Cup’s Eleven 2020 UCI Marathon Serie e appunto il Test Event - Elba World sul percorso dei prossimi mondiali.

“Siamo molto orgogliosi di poter ospitare sull’Isola d’Elba questa full immersion di MTB e ancor di più il mondiale il prossimo anno”, ha affermato Nicolo Censi, Coordinatore Gestione Associata Turismo dell’Isola d’Elba. “Oltre al mare, alle spiagge incantate, ai boschi e ai panorami mozzafiato, sull’isola si possono vivere esperienze straordinarie di bike, mountain bike/e-bike da praticare negli oltre 400 chilometri di sentieri ciclabili diventati destinazioni d’elezione per i biker di tutto il mondo: un’esperienza unica, aperta a tutti, professionisti che vogliono allenarsi o turisti che scelgono l’e-bike come mezzo di trasporto salutare e sostenibile, sia in primavera-estate che in autunno-inverno”.

Le gare in programma il 10 e 11 ottobre 2021

“Il test Event Elba World - conferma Maurizio Melis presidente Ads Capoliveri Bike Park - si svolgerà in due tornate sull’inedito e spettacolare percorso di 35 km studiato e disegnato per l’evento mondiale del 2021 (in cui verranno percorsi 3 giri), dove verranno assegnate le prestigiose maglie iridate, il massimo riconoscimento mondiale per la categoria MTB XCMarathon”.

Il sindaco di Capoliveri, Walter Montagna, che è anche il capofila della Gestione Associata del Turismo Isola Elba, precisa: “sarà importante realizzare l'evento quest’anno, per mettersi alla prova e capire il nostro potenziale, per ottimizzarlo nel 2021, sempre nel rispetto dei protocolli covid che certamente i referenti del Bike Park sapranno mettere in atto.”

Al test event di domenica 11 ottobre potranno prendere parte tutti gli atleti delle categorie Open presenti oltre ai primi 200 classificati della Capoliveri Legend Cup’s Eleven percorso Marathon del giorno precedente, compresi i vincitori dei titoli Nazionali delle categorie Master.

L’annullamento della Marathon dei Colli Albani ha portato infatti sull’Isola d’Elba anche il Campionato Italiano FCI Marathon: “un ulteriore attestato di fiducia che si è voluto riconoscere all’Asd Capoliveri Bike Park per il percorso di crescita step by step degli ultimi anni che i tutti i ragazzi del Bike Park hanno saputo sviluppare con tanto sacrificio, lavoro ed umiltà”, ha commentato il Presidente del Settore Fuoristrada FCI, Paolo Garniga.