Nuove linee di indirizzo per la Sds a Firenze

Avviare un concreto percorso di transizione verso il passaggio alla gestione diretta da parte della Società della Salute delle funzioni che le sono attribuite in ambito sociosanitario – a partire da disabilità e non autosufficienza - prevedendo forme di utilizzo congiunto tra Sds e Comune degli uffici afferenti alle funzioni interessate. Lo prevede la delibera approvata dalla Giunta dal titolo “linee di indirizzo organizzative propedeutiche al passaggio alla gestione diretta della Società della salute di Firenze”.

L’assessore a Welfare e Sanità e presidente della Società della Salute spiega che in questo modo si dà gambe al progetto della Società della Salute che potrà gestire in maniera diretta e con più autonomia tematiche sociosanitarie legate ad esempio alla non autosufficienza, alla disabilità o ancora la promozione di corretti stili di vita. Sottolinea che la Società della Salute rappresenta già l’interlocutore diretto per il cittadino relativamente ai servizi sociosanitari territoriali e in questo modo andiamo a rafforzare il suo ruolo nell’ottica di valorizzare sempre di più questa rete determinante per il funzionamento complessivo del sistema sanitario.

La Società della Salute di Firenze è un consorzio pubblico tra il Comune di Firenze e l’Azienda Sanitaria di Firenze di Firenze. È nata con l’obiettivo di migliorare la salute e il benessere della popolazione, con particolare attenzione alle fasce più deboli, attraverso la programmazione di attività integrate tra il sistema sanitario e gli altri settori del governo sul territorio.

Fonte: Ufficio stampa