Per Cellai (FI) arriva a Firenze Maurizio Gasparri

Entra nel vivo la campagna elettorale di Jacopo Cellai, scandita dallo slogan #unaregionepercambiare. Toscana2020 è una sfida affascinante che richiama i big del partito azzurro. Dopo Alessandro Battilocchio ed Erica Mazzetti, a dare man forte a Cellai, terzo in lista nel collegio di Firenze 1, arriva Maurizio Gasparri. Il senatore partecipa venerdì 11 settembre a un'iniziativa elettorale all'Hotel Albani di via Fiume 12 alle ore 21:00. Insieme a Cellai e Gasparri, ci saranno altri volti noti e apprezzati del partito fiorentino e toscano come Tommaso Villa e l’On. Stefano Mugnai. Intervengono anche Claudia Dominici, Sabrina Orlandi ed Elena Rossi candidate sempre nel collegio di Firenze 1. Spazio infine agli altri Azzurri impegnati nelle varie sfide dei collegi della provincia di Firenze e anch'esse determinanti per il risultato di Forza Italia e della Coalizione. Conduce la serata il giornalista Mario Tenerani.