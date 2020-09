Regionali 2020, Rosato (IV) in visita a Pistoia

Nel pomeriggio di lunedì 7 settembre 2020, il vicepresidente della Camera dei Deputati e coordinatore nazionale di Italia Viva Ettore Rosato è arrivato in visita nella nostra città, per sostenere i candidati pistoiesi in vista delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre: Massimo Baldi, Lisa Innocenti, Nicola Luongo, Federica Santini, Antonio Tabarin e Sonia Petrillo.

L'Onorevole è stato accompagnato nei locali più influenti del centro cittadino, soprattutto nella zona in cui più si respira il connubio tra antico e moderno: la Sala. Brulicante di giovani la sera, è da sempre un luogo dei più antichi di Pistoia per il mercato di generi alimentari e non solo. Rosato è stato accompagnato dai candidati nei locali che attualmente sulla piazza sopracitata: la Fiaschetteria, la Degna Tana, la Vecchia Praga, la Bottega dell'Arte e molti altri ancora. «Pistoia è una città bellissima -, ha detto Rosato -, da scoprire. La capacità che hanno avuto gli esercenti di rendere vivo questo pezzo di centro storico, attraverso investimenti propri, è un valore straordinario che va reso ancora più esplicito e diffuso facendo uno sforzo per dire che questa è una città anche turistica, dove venire in visita per un weekend»-

È stata anche l'occasione per discutere di progetti ed infrastrutture a livello regionale: «La Toscana è una regione centrale per il nostro Paese, non solo dal punto di vista geografico, ma anche a livello economico, turistico. Ormai sappiamo che la competizione sta anche nella capacità di essere raggiungibili ed essere infrastrutturabili. Qui è necessario investire: l'aeroporto è centrale e fondamentale nel suo ampliamento, dobbiamo abbattere la burocrazia e rendere fattibili gli investimenti necessari". Un discorso che vale anche per la rete viaria e autostradale in generale, per rendere la Regione Toscana sempre più fruibile», ha concluso Rosato.

Fonte: Ufficio stampa