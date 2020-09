Regionali, Ceccardi sul turismo: "Investire su promozione, qualità e itinerari diversificati"

Attrarre, qualificare, diversificare: questo il paradigma per rilanciare il settore del turismo in Toscana lanciato dalla candidata alla presidenza della Regione Toscana Susanna Ceccardi. Un piano che raccoglie gli spunti contenuti in un documento proposto da “Lettera 150”, think tank composto da oltre 250 accademici appartenenti a tutte le aree disciplinari, e dal confronto con gli operatori del settore.

“Ringrazio i professori di Lettera 150 per le riflessioni, le sollecitazioni. Accolgo con vivo interesse la loro proposta che rappresenta un punto di partenza su cui chiederemo un confronto e un parere a tutte le categorie economiche coinvolte. Il turismo è un comparto centrale nell’economia regionale sia dal punto di vista dell’occupazione che della produzione di ricchezza. I tanti validissimi operatori del settore si trovano ad affrontare una sfida che preesisteva alla pandemia ma che adesso è ancor più impegnativa e che non può essere affrontata a colpi di inutili bonus vacanze”, spiega Ceccardi.

“È fondamentale individuare nuove formule per attirare, coinvolgere ed ampliare la platea dei potenziali visitatori, diversificare l'offerta indirizzando il turista alla scoperta dei numerosi e preziosi borghi toscani oltre che ai centri storici delle principali città, e infine creare le condizioni per un turismo di qualità, che resti sul territorio per più giorni, scoprendo e valorizzando le eccellenze della Toscana in tutti i settori, conciliando lo sviluppo del comparto con il recupero e la tutela del nostro immenso patrimonio naturale, artistico, architettonico e culturale e agevolare ogni tipologia di turista, in particolare i portatori di handicap e gli anziani. Proposte turistiche includenti e inclusive, che non prevedano rendite di posizione ma sostegno alle imprese e coraggio nell’affrontare le sfide e sfruttare le immense potenzialità di cui la nostra meravigliosa regione dispone”, conclude Ceccardi ringraziando gli accademici di Lettera 150 per gli stimoli e i consigli.