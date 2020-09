Regionali, Giani in visita alla 429 e nell'Empolese Valdelsa

Eugenio Giani, candidato alla presidenza della Regione Toscana, farà tappa con il suo tour Toscana2020, mercoledì 9 settembre, nell’Empolese Valdelsa.

Ad accompagnare Giani ci saranno i quattro candidati al consiglio regionale Enrico Sostegni, Francesca Giannì, Edoardo Cappelli e Bianca Anna Masoni.

L’arrivo alle 11.00, il candidato presidente si fermerà al cantiere Nuova SR 429 (via Profeti – Castelfiorentino) per vedere come stanno andando i lavori del lotto V Castelfiorentino-Gambassi Terme. Lo accompagnerà il sindaco di Castelfiorentino e presidente dell’Unione dei Comuni Alessio Falorni.

Giani si sposterà poi in piazza Roma a Gambassi Terme e il sindaco Paolo Campinoti gli mostrerà il borgo e lo accompagnerà all’inizio del percorso della tappa della Via Francigena.

Intorno alle 12.30 sarà a Certaldo per la visita all’azienda agricola “I Fossati” (via Scarpeto n. 17) assieme al sindaco Giacomo Cucini.

Alle 15.30 Giani parteciperà al convegno “Turismo: difficoltà e nuove strategie" che si presso l'Oleificio Montalbano (via Beneventi 2/c) a Vinci. Ad attenderlo il sindaco Giuseppe Torchia. L'iniziativa nasce dalla volontà di analizzare insieme alle strutture ricettive i flussi turistici degli ultimi due anni e capire come negli ultimi mesi è cambiato il turismo, quali sono le nuove esigenze e le nuove strategie da adottare durante questo periodo di incertezze.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa