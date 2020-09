Riduzione Tari per famiglie e attività in difficoltà, 190mila euro da Castelfranco

In un anno particolarmente difficile come il 2020, il Comune di Castelfranco di Sotto conferma il suo impegno per i contributi sociali applicati attraverso gli sgravi fiscali sulla Tassa dei Rifiuti (TARI) stanziando un impiego di risorse pari a 190.000 euro.

Le riduzione sono pensate a favore dei titolari di attività commerciali, di somministrazione, artigianali, industriali, turistiche, associazioni e circoli (utenze non domestiche) che sono state costrette alla chiusura a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ed a favore delle famiglie (utenze domestiche) che in seguito all'emergenza sanitaria si sono trovate in difficoltà economica.

Per poter usufruire delle varie agevolazioni sulla TARI occorre partecipare al Bando Pubblico inviando domanda entro le ore 24:00 del 30/09/2020 esclusivamente mediante il form online presente sul sito istituzionale del Comune di Castelfranco di Sotto QUI e QUI.

Una particolare attenzione è dedicata ai giovani: è infatti prevista un’agevolazione sul pagamento della quota variabile della TARI nella misura del 30% per le persone che appartengono alla fascia di età compresa fra i 18 e 34 anni compiuti e sono coppie costituite da giovani coniugati o convivenze di due o più persone non legati da rapporti di parentela. I richiedenti dovranno avere un indicatore ISEE non superiore a 18.000 euro.

Per le agevolazioni sul pagamento della quota fissa o variabile del tributo TARI per le utenze domestiche sono stati alzati tutti i parametri ISEE, in modo da includere un maggior numero di beneficiari dei contributi sociali.

Sono previste:

· agevolazioni del 30% per i nuclei monoparentali con uno o più figli a carico con indicatore ISEE non superiore ad euro 18.000;

· agevolazioni del 30% per i nuclei familiari con entrambi i genitori residenti e con almeno n.2 figli a carico con indicatore ISEE non superiore ad euro 20.000;

· agevolazioni del 50% per i nuclei familiari al cui interno ci sono portatori di handicap con grado di invalidità pari al 100% a condizione che gli stessi non siano ricoverati in istituti con indicatore ISEE non superiore ad euro 22.000;

· agevolazioni del 100% per i nuclei familiare composti da unico occupante ultrasessantacinquenne con indicatore ISEE non superiore ad euro 10.000;

· agevolazioni del 50% per i nuclei familiari composto da unico occupante ultrasessantacinquenne con indicatore ISEE non superiore ad euro 15.000;

· agevolazioni del 30% per i nuclei familiari composti da n.2 occupanti ultrasessantacinquenni con indicatore ISEE non superiore ad euro 20.000.

L’importo massimo della riduzione è limitato a euro 350.

Per quanto riguarda invece le agevolazioni per le utenze non domestiche, sono previste:

· riduzioni del 25% per le utenze non domestiche che hanno subito un fermo dell’attività a seguito dei DPCM governativi emanati a causa dell’emergenza da Covid-19;

· riduzioni del 30% per gli esercizi e studi di liberi professionisti che hanno aderito, alla data della pubblicazione del presente bando, al Centro Commerciale Naturale e che sono ubicati all’interno del Centro Storico del Capoluogo (così come definito dal vigente regolamento urbanistico ZTL);

· riduzioni del 10% per gli esercizi che hanno aderito, alla data della pubblicazione del presente bando, al Centro Commerciale Naturale delle Frazioni del Comune di Castelfranco di Sotto.

Per gli esercenti commerciali aderenti al CCN Centro Storico e Frazioni ci sono i contributi, sia del 25% (per chi è rimasto chiuso durante il lockdown) che di adesione ai CCN, cumulabili. Quindi su Castelfranco una riduzione del 55% e sulle Frazioni del 35%.

Non possono beneficiare di nessuna agevolazione le seguenti categorie di attività (anche se iscritti al Centro Commerciale Naturale):

- phone center; internet point; sale giochi; night club;

- bar, ristoranti o altri esercizi al cui interno sono presenti videopoker, slot machine o simili.

- studi di liberi professionisti ubicati fuori dal centro storico così come definito dal vigente regolamento urbanistico ZTL, banche, istituti di credito, assicurazioni, studi medici e farmacie;

- ipermercati e grandi magazzini, distributori di carburanti.

L’importo massimo della riduzione a favore di ogni singolo beneficiario è di euro 300.

“L’emergenza sanitaria ha colpito duramente il nostro territorio soprattutto a livello economico. La nostra volontà come Amministrazione Comunale è di dare un sostegno alle tante attività e famiglie che si trovano in difficoltà – ha dichiarato il sindaco di Castelfranco di Sotto, Gabriele Toti - . Non è stato facile reperire le risorse per confermare questo tipo di contributi, ma tutto il nostro impegno è votato a dare una mano a rialzarsi a chi in questo momento fa fatica ad andare avanti”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa