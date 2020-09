Ristoceutica, la salute passa dal cibo: incontro a Villa Crastan

Giovedì sera alle 21.15 a Villa Crastan continua, nell'ambito delle serate “Cult”, il viaggio alla scoperta della nutraceutica, questa nuova disciplina per il salutare abbinamento dei cibi a fini

terapeutici. Ospite di questo incontro, promosso dall'associazione Non più Sola e organizzato in collaborazione con l'associazione Villa Crastan casa della Città e la biblioteca Lettori pazienti, sarà il prof Vincenzo Lionetti, docente della Scuola Superiore Sant'Anna e autore del libro "Ristoceutica. La scienza rivoluzionaria per imparare ad associare e cucinare gli alimenti in modo più salutare" (Mondadori).

Con lui dialogherà la nutrizionista Erika Moretto, che collabora da tempo con l'associazione Non più Sola nelle numerose attività di promozione di uno stile di vita sano, importante non solo per chi sta combattendo contro il cancro, ma soprattutto come prevenzione per tumori e malattie.

Dopo l'incontro con la Prof Lucia Guidi del 29 luglio, che ha illustrato i principi attivi e le proprietà degli alimenti, continua l'approfondimento di questa scienza rivoluzionaria con una serata dedicata agli aspetti nutrizionali dei diversi cibi e di come è possibile associare i singoli alimenti per creare un pasto funzionale in grado di apportare benefici alla nostra salute.

La presentazione sarà moderata da Valentina Filidei.

Ingresso libero e gratuito.

Per info: pagina facebook Villa Crastan Casa della Città o villacrastan@gmail.com

Fonte: Ufficio stampa