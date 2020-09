Rotatoria tra via Fermi e via Cellini: allestito il cantiere per l'avvio dei lavori

Con l'allestimento del cantiere, ieri, lunedì 7 settembre, è stato dato avvio all'intervento per realizzare la rotatoria tra le vie Enrico Fermi e Benvenuto Cellini. Dopo anni di attesa, quindi, l'Amministrazione comunale dà inizio all'attuazione di un progetto che permetterà di migliorare la sicurezza stradale dell’intersezione e quindi di risolvere i problemi di intensità di traffico che insistono nella zona di Sant'Agostino.

Il progetto prevede la sostituzione dell’attuale intersezione a raso tra via Fermi e via Cellini con una rotatoria del diametro di circa 25 metri. L’aiuola centrale ospiterà piante e un manto erboso, corredati da un appropriato impianto di irrigazione.

In programma anche la sistemazione dei punti luce esistenti e l'eventuale sostituzione con altri a più elevato risparmio energetico.

L'opera da 180.000 euro, già finanziata dal Comune con risorse proprie, grazie alla progettazione curata dagli ingegneri comunali ha recepito un finanziamento regionale da 75.000 euro, ottenuto dall'Amministrazione nell'ambito di un bando del 2019 per la sicurezza stradale.

I lavori sono stati aggiudicati alla ditta Vescovi Renzo Spa di Lamporecchio.

Con la rotatoria verranno adeguati e messi in sicurezza anche i percorsi pedonali e ciclabili presenti nel tratto sia di via Fermi che di via Cellini interessato dai lavori, attualmente in banchina e spesso non ben identificabili tra aree di parcheggio e di manovra.

In particolare verrà realizzata un tratto di marciapiede in via Fermi, lato nord, tra via Volta e via Landucci.

In corrispondenza dell’intersezione tra le vie Fermi e Cellini è in programma anche l’abbattimento di barriere architettoniche per dare spazio a nuovi tratti pedonali: i camminamenti già presenti verranno adeguati e ribassati in corrispondenza degli attraversamenti pedonali così da permettere un passaggio più agevole ai pedoni. Il tutto sarà corredato da un'appropriata segnaletica orizzontale e verticale, anche luminosa.



MODIFICHE ALLA VIABILITÀ

Di seguito le modifiche alla viabilità che andranno avanti fino al 30 ottobre, durante la prima fase dei lavori.

In via Cellini, nel tratto da via Ferraris a via Fermi, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata; è vietata l'immissione in via Cellini per chi proviene da via Fermi. Per chi proviene da via Pratese, attraverso via Cellini, è previsto l'obbligo di svolta a destra in via Fermi.

Sono conseguentemente attuati questi ulteriori provvedimenti: in via Martiri della Libertà e via Martiri della Fortezza è consentito il transito ai veicoli in tutti e due i sensi di marcia, così da raggiungere direttamente viale Arcadia e alleggerire il transito verso via Fermi.

Nel parcheggio di via Fermi, ad est dell’intersezione di via Cellini, è istituito il divieto di transito e di sosta; su via Fermi è vietato sostare e c'è la parziale deviazione del traffico sulla porzione di carreggiata non interessata dal cantiere. Per regolare il passaggio dei mezzi, saranno messi dei sensi unici alternati.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa