Salvini (Roberto) escluso dalle Regionali, anche il Consiglio di Stato conferma

Robero Salvini non correrà per le Regionali in Toscana. L'omonimo del segretario della Lega aveva presentato la lista Patto per la Toscana - Roberto Salvini presidente', esclusa prima dalla Corte di appello di Firenze e poi dal Tar. Il ricorso al Consiglio di Stato era l'ultima chance. " D'ora in avanti ci sarà tutta una serie di incontri per portare avanti progetti, magari anche con altri partiti, per le prossime elezioni amministrative e anche politiche nazionali", ha commentato.