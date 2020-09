Azzannata al collo da un pastore maremmano, in elisoccorso a Careggi

Una donna di 69 anni nel pomeriggio di oggi, 8 settembre, è stata attaccata dal cane di un suo amico ed è finita in ospedale. La donna, di Pistoia, è entrata nel giardino dell'abitazione di un suo amico a Piteglio ed è stata aggredita dal cane di quest'ultimo, un pastore maremmano, che l’ha azzannata al collo.

La donna ha perso molto sangue ed è stato necessario trasportarla con l’elisoccorso Pegaso 3 all'ospedale di Careggi a Firenze, dove è giunta in codice rosso. Le donna non sarebbe in pericolo vita. L'animale è assicurato e dotato di cip.